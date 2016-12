Sevil Shhaideh nu va fi premierul Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a respins astazi candidatura acesteia - VIDEO

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “Am cantarit cu grija argumentele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta solicit coalitiei PSD - ALDE sa faca alta propunere.”

La aproape o saptamana de cand Sevil Shhaideh a fost propusa la functia de premier al Romaniei, presedintele respinge candidatura ei. Presa romana scrie ca Iohannis ar fi discutat in aceasta dimineata cu politiciana si ar fi anuntat-o despre decizia lui.

Presedintele nu a explicat care au fost motivele pentru care a respins-o. Anuntul sefului statului a starnit o serie de reactii din partea politicienilor romani. Cea mai “fierbinte” a fost din partea liderului Partidului Social Democrat, care a spus ca presedintele Romaniei vrea sa duca tara intr-o criza politica.

Mai mult, Liviu Dragnea a declarat ca ar putea fi creata o comisie care sa analizeze daca gestul presedintelui a fost constitutional sau nu. Oficialul a spus ca pana maine seara, impreuna cu alti politicieni va lua o decizie cu privire la anuntul presedintelui.

Sevil Shhaideh este expert in administratie publica si specialist in tehnologii informationale. Are 51 de ani si este casatorita cu un sirian. Anterior a fost ministru al Dezvoltarii Regionale, in guvernul lui Victor Ponta.