Sezonul estival a fost declarat deschis, cel putin pentru un urs dintr-o gradina zoologica, din Sankt Petersburg. Cum a fost surprins intr-un bazin - VIDEO

Acest urs alb a atras atentia tuturor celor aflati in gradina zoologica. Ingrijitorii de animale, au filmat momentul in care Fulguta asa cum ei, sare in apa, fiind extrem de entuziasmata. Se balaceste minute bune si se joaca in bazin cu niste obiecte pe care le-a gasit in cusca. Imaginile au ajuns pe internet si au fost vizualizate de mii de oameni, care au lasat si comentarii. “Sezonul estival a fost deschis”, au scris acestia.

Pe timp de iarna apa din bazin a inghetat, explica ingrijitorii de animale, iar odata cu temperaturile ridicate, apa a fost schimbata, iar animalul s-a putut scalda in voie. Scufundarile hazlii ale ursului au amuzat vizitatorii, iar Fulguta a devenit astfel principala atractie a gradinii zoologice de la Sankt Petersburg.