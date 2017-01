Sfarsit tragic pentru o moldoveanca stabilita in Italia: A fost lovita mortal de un tren. Cine era alaturi de femeie in momentul tragediei - FOTO

S-a intamplat aseara in jurul orei 21 intr-o localitate din regiunea Toscana. Presa din peninsula scrie ca trenul cirula cu viteza mica deoarece era aproape de intrarea in gara. Femeia ar fi fara adapost si trecea peste sine in acel moment. Politia si medicii au fost chemati la fata locului, insa aceasta nu a mai putut fi salvata. Cu ea mai era un barbat in varsta de 31 de ani, care acum este in stare de soc. Dupa accident, circulatia in gara a fost intrerupta. Oamenii legii interogheaza martoriii pentru a afla cum s-a produs tragedia.