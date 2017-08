Sfarsitul unei ere. Wayne Rooney si-a anuntat retragerea de la echipa nationala. El a jucat timp de 14 ani pentru Anglia - VIDEO

Wayne Rooney, in varsta de 31 de ani, a anuntat ca se retrage pe site-ul sau oficial, dar si pe retelele de socializare. El a spus ca este o decizie grea, dar de acum incolo doreste sa se concentreze pe evolutia sa la clubul Everton.

Rooney a debutat pentru nationala in februarie 2003, la varsta de 17 ani. De atunci, atacantul a strans 119 meciuri in tricoul selectionatei Angliei si a devenit cel mai bun marcator in istoria acesteia, cu 53 de goluri.

Cu echipa nationala, Rooney a jucat la 3 campionate europene si la 3 editii ale Cupei Mondiale.