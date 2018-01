Sfaturile expertilor: tactici de condus pe vreme rea

- Pastreaza distanta fata de masina din fata

- Pierderea controlului rotilor din spate

- Condus in siguranta in zone montane

De departe, cel mai important sfat atunci cand suntem la volanul masinii pe vreme neprielnica este sa reducem viteza. Daca avem viteza mai mica, vom putea frana mult mai bine in caz de urgenta. De fapt, atunci cand mergem cu masina iarna, totul se rezuma la aderenta anvelopelor pe suprafata de rulare. Iar aderenta inseamna oprirea automobilului la franare si pastrarea controlului in orice conditii. De unde si nevoia absolut necesara de a avea montate pe automobil pneuri de iarna calitative, scrie 4tuning.ro.

Pastreaza distanta fata de masina din fata

Daca circulam pe sosea sau in oras, in coloana, e bine ca iarna sa pastram o distanta mai mare decat pe timp calduros fata de masina din fata. Daca e nevoie sa oprim brusc, distanta de franare este mai mare si riscam un accident usor. Anvelopele de iarna contribuie la o franare optima atunci cand este frig afara, indiferent de suprafata carosabilului.

Cresteti vizibilitate





Daca ninge, asigurati-va ca veti curata bine masina, mai ales toate geamurile, ca sa aveti o vizibilitate buna 360 de grade in jurul masinii. Astfel, va veti putea asigura mai bine, veti putea observa un pericol in timp util si veti vedea la timp diferite obstacole ca sa franati normal, fara sa bruscati pedala.

Cum sa franam





Pe asfalt alunecos, indiferent ca vorbim de polei, gheata sau zapada, nu faceti nici un fel de miscari bruste. Incercati sa franati treptat pentru a opri blocarea rotilor. Daca rotiile se blocheaza, vehiculul va aluneca si poate iesi de sub control. In cazul in care acest lucru se intampla, eliberati pedala de frana pentru a recupera din tractiune, apoi utilizati frana de motor alternativ cu pedala de frana.

CONTINUAREA O GASITI PE 4TUNING.RO