Show de exceptie, noaptea trecuta, la Los Angeles. Premiile Emmy, considerate cele mai prestigioase in televiziune, si-au gasit castigatorii - VIDEO

“Ar trebui sa spun acum: Domnule presedinte, premiul Emmy este al tau.“

Alec Baldwin a luat trofeul pentru cel mai bun rol secundar intr-un serial, dupa ce l-a interpretat pe Donald Trump, in “Big Little Lies”. Intreaga seara a fost marcata de glume pe seama politicenilor, dar si parodii. De exemplu, un val de zambete a trezit mesajul lui Trump, lasat pe Twitter inca acum 3 ani, in care presedintele a scris despre un actor, premiat la Emmy.

“- Este ciudat si nu are talent. Parca ar avea bile din sticla in gura. -Ai vreun raspuns, Seth? -Nu.

Marele castigator al serii a fost “Saturday Night Live”, care a luat 9 premii. A fost urmat de “The handmaid's Tale”, cu 8 trofee, intre care si cel mai bun serial drama. Elisabeth Moss, care a jucat in serial, a fost recompensata cu titlul de cel mai bun rol principal feminin.

Elisabeth MOSS, ACTRITA: Am facut un progres incredibil. Mai sunt multe de facut inca.

Iar trofeul pentru cea mi buna actrita pentru rol secundar a plecat la Ann Dowd, care a ajucat in acelasi serial.

Printre castigatori s-a aflat si celebra Nicole Kidman, care a fost premiata pentru cel mai bun rol feminin intr-un episod, in Big Little Lies. A stralucit pe covorul rosu, inconjurata de zeci de jurnalisti.

Iar cel mai bun serial de comedie a fost desemnata productia Veep.

Gala Premiilor Emmy se afla la cea de-a 69-a editie. An de an, in cadrul show-ului sunt impartite trofee celor mai bune productii tv din intreaga lume.