Si-a aflat sentinta. Pedeapsa primita de autorul atacului de la Stockholm, produs anul trecut, in urma caruia 5 persoane au murit, iar 10 au fost ranite - VIDEO

Solicitantul de azil uzbek radicalizat Rahmat Akilov, care a intrat in multime cu un camion furat in aprilie anul trecut, ucigand cinci persoane si ranind zece, a fost condamnat ieri la inchisoare pe viata de un tribunal suedez.

“Curtea de la Stockholm il condamna pe Rahmat Akilov la inchisoare pe viata pentru terorism, omorul a 5 persoane, perturbarea ordinii publice, tentativa de omor in 119 cazuri, dar si punerea in pericol a altor 24 de persoane.”

Rahmat Akilov, caruia i s-a respins cererea de azil in 2016, a intrat cu un camion de marfa in multimea de pe o strada pietonala extrem de frecventata din Stockholm, la o ora de maxima circulatie, in aprilie 2017. Doi suedezi, printre care si o fetita de 11 ani, precum si un britanic de 41 de ani si o belgianca de 31 de ani au fost ucisi, iar zece trecatori au fost raniti.

Camionul folosit in atac si-a incheiat cursa in vitrina unui mare magazin. Ulterior, Akilov a detonat in cabina vehiculului o incarcatura exploziva care continea cinci cilindri de gaz si cuie, in incercarea de a se sinucide, insa explozia nu a provocat decat pagube materiale. A mers apoi intr-o statie de metrou la nord de Stockholm, unde a fost arestat cateva ore mai tarziu.

El si-a recunoscut faptele inca de cand se afla in arest. Rahmat Akilov a jurat supunere Statului Islamic cu o zi inainte de tragedie, insa gruparea jihadista nu a transmis nicio revendicare. Acesta a marturisit ca a comis atacul pentru a forta Suedia sa inceteze operatiunile militare impotriva retelei teroriste Stat Islamic.