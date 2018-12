Si-a lasat cei 3 copii in casa iar cand s-a intors erau morti. Greseala unei mame

Cum uşa sobei era deschisă, o bucată de jar ar fi sărit pe salteaua pe care se aflau micuţii şi a izbucnit un incendiu. Frăţiorii au fost scoşi din locuinţă de un vecin, dar, intoxicaţi cu fum şi având arsuri grave, nu au putut fi salvaţi.



Mama micuţilor - o tânără de 21 de ani - aprinsese focul în soba şi plecase să hrănească animalele de pe câmp. Câţiva vecini au văzut fumul gros şi au dat alarma.



Unul dintre localnici a intrat casa, în speranţa că frăţiorii mai pot fi salvaţi.



“M-am dus repede în casă, am deschis uşile, dar n-am văzut nimic în casă, am spart geamurile, am scos copii afară, pe toţi trei, erau gata când am luat-o…”, povesteşte un vecin.

În scurt timp au ajuns pompierii şi medicii. Însă pentru copiii care s-au intoxicat cu fum şi au suferit arsuri grave nu s-a mai putut face nimic. Autorităţile fac din nou un apel şi spun că trebuie să fim atenţi la sursele de încălzire din casă şi să nu le lăsăm nesupraveghete - pentru a evita astfel de tragedii.

Vladi Mihai, Detaşamentul de pompieri Sighişoara: ”În interiorul camerei au fost surprinşi trei copii, unul de zece luni, unul de doi ani şi zece luni şi unul de patru ani. Cauza incendiului a fost o sobă de metal, lăsată nesupravegheată şi deschisă, iar în imediata apropiere se afla un pat în care se aflau cei trei copilaşi.”

Femeia, nevoită acum să îşi înmormânteze copiii, îi creştea mai mult singură pe cei trei pentru că soţul ei munceşte în alt judeţ.

“A lăsat copii în casă şi când s-a întors era copiii morţi în casă. Te termina lucrurile astea..te termina”, spune un vecin,

Mama le-a mărturisit anchetatorilor că a lipsit jumătate de oră şi nu s-a gândit că se va ajunge la o asemenea nenorocire. Ea este cercetată penal pentru distrugere şi ucidere din culpă.