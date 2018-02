Si-a luat copilul de la cresa cu o iritatie pe frunte. Acasa, mama si-a dat seama de la ce era pata si a avut un soc

Alyssa Salgado isi duce copilul de doi ani la cresa pe timpul zilei, pentru a-si putea continua studiile.Intr-una din zile insa, femeia a observat ca fetita ei avea un semn rosu intre sprancene.

„Initial am crezut ca e o zgarietura insa imediat ce am ajuns acasa m-am uitat mai atent: femeile de la cresa au decis sa imi epileze copilul intre sprancene.

Imediat am contactat directoarea cresei, care a inceput sa inventeze scuze.…

Nu aveau niciun drept sa imi atinga fiica. I-am dat nastere si iubesc fiecare detaliu al ei. Aceste femei au „avut grija” sa ii corecteze copilului meu modul in care arata.”

In continuare, mama povesteste cum nu e primul incident de acest fel. O alta mama a patit si povestit exact acelasi tip de experienta, cand baietelul sau de nici 2 ani s-a intors de la cresa cu acelasi semn distinctiv intre sprancene, semn ca fusese epilat.

Sursa: libertatea.ro