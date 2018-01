Si-au adus aminte de copilarie si s-au intrecut cu saniile. Insa nu cu unele cumparate de la magazin, ci facute acasa. Intr-un oras din Tatarstan a fost distractie la maxim - VIDEO

Cei care s-au inscris in competitia saniilor s-au intrecut in ingeniozitate. Regula principala pentru toti a fost sa construiasca o sanie cat mai neobisnuita. Si multora le-a reusit. Cativa tineri au venit la eveniment cu o sanie in forma de ren.

”Am lucrat la sanie timp de trei zile. Credem ca ne-a iesit draguta.”

”Sania in forma de ren ne-a impresionat cel mai mult. Foarte creativ.”

Competitia a avut loc in orasul Mamadis, unde s-au adunat participanti din tot Tatarstanul. Una dintre echipe a venit cu o sanie-tanc.

”- Cum veti incapea in ea?- Ne-am antrenat de foarte multe ori.”

Chiar daca s-au antrenat foarte mult, unii au avut ghinion. Aceasta sanie, care de fapt este o barca gonflabila, nu a ajuns pana la finish.

”S-a spart.”

Si mai inventivi au fost acesti tineri, care au transformat sania lor intr-o adevarata sauna. Participantii spun ca s-au pregatit de mult timp pentru aceasta competitie neobisnuita. Iar cei care au impresionat cel mai mult juriul au plecat acasa cu premii.