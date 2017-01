Si cainii pot face o excursie prin Londra. In capitala Angliei a fost inaugurat primul autobuz din lume destinat excursiilor pentru patrupezi - VIDEO

Acum si cainii pot face o excursie prin Londra. In mod organizat, patrupezii, alaturi de stapanii lor iau loc in autobuz. Calatoria dureaza o ora, iar in acest timp cainii sunt plimbati prin cele mai frumoase locuri din capitala Angliei.

”Este o şansă pentru noi de a fi împreună şi, în general, este un lucru distractiv.”

”Acesta este ,cu siguranţă, cel mai bizar lucru pe care l-am făcut cu câinele meu. Dar este bine şi e drăguţ să facem un tur prin Londra.”

Calatoria are si cateva opriri pentru ca animalele sa fie hranite. Stapanii patrupezilor sunt incantati de idee, mai ales ca in autobuz se afla si un ghid care povesteste despre cele mai importante zone turistice ale orasului. Calatoria este gratuita si se face de trei ori pe zi.