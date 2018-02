Si Romania este gata pentru batalia muzicala de la Lisabona. In acest an, Bucurestiul va fi reprezentat la Eurovision de trupa The Humans - VIDEO

Trupa Hhe Humans cu piesa Googbye a primit 3277 de voturi din partea publicului si astfel a fost desemnata castigatoare. Trupa a fost formata in urma cu un an si este compusa din sase membri.

Anul trecut Romania a fost reprezentata de Ilinca si Alex Florea, cu piesa ”Yodel It”, care s-a clasat pe locul 7 in finala Eurovision din Ukraina. Cel mai bun rezultat la Eurovision, Romania l-a inregistrat in 2005 la Kiev. Atunci Luminita Anghel si Sistem a obtinut pozitia a treia cu piesa "Let Me Try".