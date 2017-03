Simpatizantii ISIS sarbatoresc pe retelele de socializare atacul din Londra. "Batalia noastra ajunge pe pamantul vostru"

Simpatizantii Statului Islamic au publicat pe retelele de socializare fotografii si mesaje de sustinere a atacului soldat cu 3 morti, relateaza jurnalistii de la Fox News.

Simpatizantii extremisti au catalogat atacul din proximitatea Palatului Parlamentului britanic ca fiind o "binecuvantare" si au publicat o fotografie in care apare unul dintre simbolurile britanice, Big Ben-ul, arzand, insotit de mesajul: "In curand batalia noastra ajunge pe pamantul vostru".

Atacul de miercuri din Londra s-a petrecut dupa exact un an de la comiterea atacurilor din Bruxelles, unde si-au pierdut viata 32 de persoane si alte 300 au fost ranite.

#ISIS sympathizers are actively applauding #London attack and sharing posters/memes on #Telegram. pic.twitter.com/AfSmz7mT6E

— Hicham Tiflati (@HTiflati) March 22, 2017

Recent posts of a prominent #ISIS telegram channel. Reads the blessed #London attack.. This is not an official account but very credible. pic.twitter.com/tTSyc2ZrJx

— Ahmet S Yayla (@ahmetsyayla) March 22, 2017