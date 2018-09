Sindromul Italia: Multe romance devin victimele celor pe care ii ingrijesc. Umilintele prin care trec - VIDEO

În ultimul episod al campaniei “Sindromul Italia” vă arătăm ce experienţă au aceste femei, dar şi câte ore de lucru sunt prevăzute în contractele lor, faţă de cât muncesc în realitate. Sunt puţine cazurile în care româncele nu sunt victime în casa celui de care au grijă şi reuşesc să facă din această meserie un soi de parteneriat, în care îngrijitoarea se ocupă, ce-i drept, de tot în casă, dar familia bătrânei îi plăteşte, pe lângă salariu, şi toate dările către stat.

Să ai un bătrân care nu îţi pune probleme, e idealul la care visează toate. Silvia Grigoriu e din Vaslui şi a mai lucrat 7 ani, la o altă bătrână, la câţiva kilometri de localitate. Aici e de doi ani, în casa unei doamne care face parte din burghezia de provincie a regiunii. Este încă în putere şi provine dintr-o familie foarte înstărită, cu mai multe afaceri şi proprietăţi în zonă.

Chiar în centrul localităţii, pe Via Toscana, deţine două blocuri şi chiar dacă e străbunică, locuieşte în apartamentul mai spaţios, aflat la ultimul etaj.

Silvia Grigoriu a lucrat 27 de ani la o fabrică de textile din Vaslui şi, divorţată de tânără, şi-a crescut singură copiii. A decis să vină în Italia abia când au crescut mari, altfel nu concepe să îi fi lăsat.

Silvia Grigoriu, îngrijitoare bătrân: ”Înainte să fac industrie uşoară, am făcut Crucea Rosie, la Parhon, Iaşi. Eu nu am lăsat în urmă pe cineva care să sufere. Eu am făcut un consiliu cu copiii mei, erau mari, erau majori, erau la facultate... Ştiam că o să am grijă de o bătrână sau un bătrân, că ne-am adus una pe alta, dintre colegele noastre.”

Interviul e oprit de vizita medicului cardiolog.

“Nu prea au familie sau familia nu e disponibilă, lucrează şi atunci intervine aportul badantei. Sunt mulţi bătrâni în zonă şi au nevoie de ajutor”, spune medicul.

”Trebuie să fii supus în casele lor, trebuie să respecţi regulile din Italia. Trebuie să fii corect, să te acomodezi, pentru că diferă de la casa la casă, de la caz la caz. Eu m-am acomodat şi cu caz dificil. Sunt colege de-ale mele, nu le dă voie să stea pe fotoliu, să stea pe scaun, bătrâna stă pe fotoliu, comodă... Sunt văzute exact ca nişte servitoare, în multe dintre casele italieneşti. Pentru că acceptă nu doar strict să îngrijească bătrâni, adică să le gătească, să îi ajute cu mâncarea şi cu mişcarea, ci pentru câteva sute de euro în plus îşi asumă să se ocupe şi de curăţenie, de spălatul rufelor şi multe alte treburi casnice”, spune Silvia.

Silvia Grigoriu: “Este foarte greu, trebuie să te gândeşti şi fizic şi psihic şi mora. Nu este normal şi sunt cazuri în care, de exemplu, şi cu mâncarea... Eu sunt norocoasă că îmi fac ceea ce vreau, întâi am prins firul, am cerut voie, îmi fac ceea ce vreau. Pot să ţin post, să fac ce vreau. Dar sunt cazuri în care îţi amestecă în farfurie, să vadă că nu ai ceva carne pus pe dedesubt sau peşte, sub paste. Sunt cazuri şi cazuri, nu poţi să lucrezi în halul ăla.”

Dar româncele acceptă, de teamă să nu fie înlocuite cu alte femei de la noi sau cu moldovence, ucrainience şi chiar filipineze. Şi mai accepta un lucru. Să fie plătite parţial la negru, în sensul că în contract este prevăzut un număr de ore de muncă, săptămânal, mult mai mic, când în realitate, cele mai multe dintre femei sunt dispuse să stea non-stop la dispoziţia angajatorului.

Cu cât în contract sunt mai multe ore de lucru, cu atât cel care plăteşte trebuie să achite la Fisc o sumă mai mare. Pentru nişte euro în plus, la negru, ele figurează cu ore puţine de lucru, dar în realitate sunt full time la dispoziţia bătrânilor.

“Badantele italiene sunt la fel de rare cum sunt pădurile argintii”, spune o italiancă.

Silvia Grigoriu: “Lucrez cu toate actele în regulă, cu contractul la maximum, 54 de ore pe săptămână, nu am acceptat să îmi facă cu 25, cu 40 ore, nu. Sunt şi persoane care acceptă aşa. Eu stau în probă mai multe luni, deci proba e foarte scurtă nu e 5 luni cât am stat eu.”

Cu cât contractul are mai multe ore, adică o cotizaţie mai mare la stat, cu atât pensia va fi mai mare. Pot primi pensie din Italia dacă acumulează 15 ani de muncă în peninsulă şi cele mai multe dintre ele au adunat deja peste un deceniu de îngrijire la domiciliu. Problema este că de multe ori femeile acceptă un program de lucru intensiv, în condiţiile în care nu ştiu că viitorul bătrân poate fi mult mai extenuant decât precedentul, având diagnostice, patologii şi stadii ale bolilor, diferite.

Silvia Grigoriu: “Când nu doarme noaptea, când se scoală din oră în oră şi nu doarme noptea e foarte greu... Pentru că a doua zi trebuie să fii iar în formă, să faci treaba. Ai grijă de casă, în primul rând de persoană trebuie. Noi când lucrăm cu bătrânii trebuie să ai grijă de persoana respectivă. Să fie spălat, mâncat, ordine, după care casa e pe al doilea loc, trebuie să fie ordine, curăţenie, peste tot! Deci, munca de badanta nu presupune doar îngrijirea bătrânului. Curăţenia în casă, piaţa făcută, cumpărăturile, farmacie, făcut mâncare, spălat, călcat, totul!”

“Dacă aş fi putut trăi singură, nu aş mai fi avut nevoie de badanta. Să am o badanta nu e un capriciu, pentru că eu singură nu mă descurc. Eu nu fac nimic, dânsa face totul. Totul, totul! E mereu prezentă şi eu sunt mulţumită.

Eu credeam că voi mai face şi eu câte ceva. Dar nu pot! Dacă sunt la masă şi doar mă ridic puţin, nimic, nu mă lăsa, nici măcar să iau telefonul, face ea tot. Eu nu mai reuşesc să fac nimic! Îi mai spun, du-te, fă şi tu o plimbare singură. Şi îmi spune că nu are ce să facă şi că iese cu mine. Şi nu o mai interesează de cele 2 sau 3 ore libere, sta împreună cu mine”, spune femeia de care are grijă Silvia.

Salariul în Italia poate ajunge şi la 1700 de euro, cu toate orele suplimentare. În oraşele din România, o îngrijitoare poate primi în jur de 250 de euro pe lună, pentru aceeaşi muncă.

În anul centenarului, România e săracă în romani. Oficial, au părăsit ţara aproape 3 milioane şi jumătate, iar cei mai mulţi sunt în Italia. Acolo găseşti câteva sute de mii de românce. Femei ale căror familii sunt întregi doar o dată pe an, câteva săptămâni, atunci când vin acasă. În restul anului, trăiesc viaţa celor de care au grijă.