Singura agentie de modeling din lume cu manechine exclusiv de varsta a treia, deschisa in Rusia. Cum arata modelele

A fondat singura agentie de modeling din lume cu manechine exclusiv de varsta a treia. Se loveste de multe prejudecati si critici, dar nu duce lipsa de clienti. Pentru ca, explica el, realitatea nu poate fi ocolita. Populatia Rusiei este tot mai imbatranita, asa ca exista o oportunitate si pentru pensionarii manechine.

Intai coafura si machiajul, apoi alegerea tinutelor vestimentare cu accesoriile potrivite. Urmeaza sedinta foto cu doua manechine: Victoria, de 22 de ani, si Irina, in varsta de 69 de ani!

Irina, la fel ca alti 17 barbati si femei, are contract cu singura agentie de modeling din lume destinata exclusiv varstnicilor. Se numeste "Olduska", un joc de cuvinte care pleaca de la termenul rusesc "babuska", bunica, altoit cu englezescul "old", adica "varstnic".

Acum cativa ani, Gavar a inceput sa publice pe blogul personal fotografiile unor pensionari din Omsk, orasul lui natal. A starnit mult interes, asa ca s-a gandit sa transforme personajele respective in manechin profesioniste.

Insa o sedinta foto de lenjerie intima, la inceputul acestui an, l-a adus pe indraznetul intreprinzator in atentia nationala.

Cu toate criticile si controversele, Igor Gavar nu duce lipsa de clienti. Dar se confrunta cu o problema - nu are suficiente modele pentru a onora comenzile!

A cautat noi candidati la o discoteca in aer liber, intr-un parc din Moscova. Majoritatea nici n-au vrut sa auda. Totusi, o fosta functionara pensionara a acceptat sedinta foto.

Ca si in alte parti ale lumii, in Rusia populatia imbatraneste rapid. O realitate abia reflectata in reviste sau la televiziune.