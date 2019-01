Situatia in Romania. Si acolo a nins toata noaptea, asa ca tara a fost acoperita de un strat gros de zapada - VIDEO

In Bucuresti a nins fara oprire noaptea trecuta, iar utilajele de deszapezire au actionat continuu. In cateva ore, zapada a pus stapanire pe tot orasul si a ingreunat traficul.

La ora 3 dimineata, nu e, pana aici din Pantelimon n-am vazut o masina sa deszapezeasca. O masina. Decat la rond la Alba Iulia. Bataie de joc. Pentru ce platim taxe?Foarte prost, foarte prost. Se aluneca, derapeaza, franarea grea.

Ninge din abundenta in Bucuresti, iar stratul de zapada a atins deja cativa centimetri. Pe marile bulevarde din capitala drumarii actioneaza pentru a usura traficul care, in acest moment se desfasoara in conditii de iarna. Daca pe artere principale din Capitala drumarii au actionat, nu acelasi lucru il putem spune si despre stradutele laturalnice. Aici, stratul de zapada a ajuns deja pana la nivelul gleznelor.

Desi Bucurestiul nu se afla sub cod galben de vreme rea, meteorologii anunta ca stratul de zapada va trece de 12 centrimetri, iar vantul va sufla cu putere. Sapte judete din tara vecina s-au aflat sub cod galben de vreme rea pana la ora 12. Este vorba de Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati si Buzau.

Viscolul s ninsorile se vor intensifica in sudul Olteniei, dar si in Dobrogea. Soferii porniti la drum vor avea parte de vizibilitate redusa asa ca acestia sunt avertizati sa circule cu grija.