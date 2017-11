Situatie tensionata in Lugansk. Persoane inarmate au ocupat cladirea procuraturii si au retinut mai multi angajati, printre ei si procurorul general - VIDEO

Jurnalistii din republica autoproclamata Lugansk au publicat imagini din care se vad cum mai multe persoane imbracate in uniforme militare si inarmate au inconjurat cladirea procuraturii. Apoi rand pe rand, din institutie ies cativa angajati.

Presa scrie ca ar fi fost retinuti in jur de 20 de oameni, printre ei si asa-zisul procuror general si adjunctii acestuia. Totul s-ar fi facut la ordinul ministrului de Interne, Igor Kornet, care acum doua zile a fost demis de asa-zisul presedinte din Lugansk.

Kornet insa nu a acceptat demisia. Mai mult, inca de ieri, tot la ordinul acestuia, militari inarmati dar fara insemne au ocupat centrul orasului Lugansk. Si in timp ce Igor Plotnitki vorbeste despre o lovitura de stat, Kornet are alta versiune.

Igor KORNET, MINISTRUL DE INTERNE AL AUTOPROCLAMATEI RPL: ”A fost oprita activitatea unui mare grup de sabotori ucraineni, care a incercat sa patrunda pe teritoriul republicii noastre pentru a produce o serie de diversiuni si acte de terorism.”

Intre timp, membrii misiunii OSCE au anuntat ca a fost observata o coloana de masini blindate, care a intrat in Lugansk. Un deputat ucrainean a declarat ca militarii care si-au facut aparitia ieri si astazi in republica autoproclamata ar fi venit din Rusia. Moscova insa a anuntat ca nu are nicio legatura cu evenimentele din Lugansk, spunand ca tot ce se intampla acolo este o problema interna.

A reactionat si Kievul. Presedintele Petro Porosenko a convocat o reuniune de urgenta a Cabinetului Militar, iar purtatorul de cuvant al ministerului Apararii a anuntat ca soldatii din estul Ucrainei au fost pusi in alerta.