Autoritatile au anuntat ca de vina ar fi seceta, care a provocat secarea unor rauri, distrugerea de recolte si moartea animalelor. In tara a fost declarata stare de dezastru, iar potrivit ONU, cinci milioane de oameni din Somalia au nevoie urgent de ajutor. In jur de 360 de mii de copii subnutriti trebuie tratati. Premierul tarii a indemnat cetatenii sa-i ajute cu ce pot pe cei care se afla in pericol de moarte. In 2011, 260 de mii de oameni au murit de foame in aceasta tara din Africa.