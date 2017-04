Situatie dramatica in Columbia. Peste 250 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva au fost ranite in urma unei alunecari de teren - VIDEO

Situatie dramatica in Columbia. Peste 250 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva au fost ranite in urma unei alunecari de teren. Valuri de noroi si bolovani adusi de raurile care au iesit din matca au acoperit cartiere intregi dintr-un oras din sud-vestul tarii. Peste 200 de oameni sunt dati disparuti, iar sansele ca ei sa fie gasiti in viata sunt tot mai mici.