Situatie tensionata in Golful Persic. Ofiterii Marinei americane au deschis focurile de avertizare asupra unui vas iranian

Incidentul s-a petrecut in capatul nordic al Golfului Persic, declara un oficial american al Apararii pentru CNN.

Se crede ca barca iraniana ar apartine Corpului Garzii Revolutionare iraniene, potrivit unui oficial al Apararii familiarizat cu detaliile incidentului. Oficialii sustin ca barca iraniana s-a apropiat la mai putin de 50 de metri de nava americana.

Oficialii americani au declarat ca iranienii nu au raspuns la niciun avertisment provenit din partea lor. Acestia nu au raspuns apelurilor radio, lansarii de rachete si nici la semnalele de comunicare recunoscute pe plan international.

Nava Marinei SUA a tras apoi focuri de avertizare in apa, dorind sa evite coliziunea, a declarat unul dintre oficialii americani.

Imediat dupa incident, nava iraniana si-a incetat actiunile "provocatoare", dar a ramas in zona timp de cateva ore. In timpul incidentului, au existat cateva nave ale Marinei americane care se aflau in imediata vecinatate si care au efectuat operatiuni de patrulare de rutina in apele internationale, potrivit oficialilor Apararii.

Aceasta nu este prima data cand navele americane si iraniene au avut o intalnire tensionata in Golful Persic. Deschiderea focurilor vin pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua tari, noteaza The Independent.

Donald Trump a redeschis subiectul disputei dintre Washington si Tehran, dupa ce mai multi diplomati americani au fost luati ostatici de catre fortele rebele iraniene, fapt care a condus la ruperea relatiilor diplomatice dintre cele doua state. Ca reactie, guvernul iranian a criticat initiativa Statelor Unite, acuzandu-le ca au privat de libertate mai multi cetateni iranieni.

Vor exista "consecinte grave" asupra actiunilor Iranului "de-a lua ostatici ca un instrument al politicii de stat", a declarat recent Donald Trump, noteaza The Independent.

In plus, Donald Trump s-a aratat nemultumit de negocierile purtate se predecesorul sau, Barack Obama, referioare la Iran.