Situatie tensionata in Zimbabwe, unde armata a preluat puterea si controlul televiziunii de stat. Drumurile catre cladirile guvernamentale, iar in jurul resedintei private a presedintelui, explozii - VIDEO

Situatie tensionata in Zimbabwe, unde armata a preluat puterea si controlul televiziunii de stat. Soldati si vehicole armate au blocat drumurile catre principalele cladiri guvernamentale. Focuri de arma si explozii s-au auzit dimineata si in jurul resedintei private a presedintelui, care ar fi fost arestat de armata. De la televiziunea nationala reprezentantii armatei au spus ca nu este vorba despre o lovitura de stat si ca presedintele este in siguranta.