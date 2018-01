Slujbe religioase si colinde de Craciun au rasunat astazi si in Rusia, Serbia, Ucraina sau la Ierusalim. Oamenii, de la mic la mare, s-au rugat pentru sanatate si pace - VIDEO

Asta in timp ce la Moscova procesiunea de Craciun, era transmisa in direct pe mai multe posturi de televiziune.

PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: “Dragi frati si surori, va felicit pe toti din suflet. Va felicit cu aceasta sarbatoare mare a omenirii. Dumnezeu vine in lumea noastra si devine om pentru a ne schimba vietile.”

Dupa slujba, sarbatoarea a continuat cu dansuri si muzica.

La slujba oficiata la Betleem a asistat si presedintele palestinian Mahmoud Abass.

In Egipt, unde crestinii fac parte din minoritatea religioasa, sarbatoarea a fost marcata cu masuri de securitate sporite, avand in vedere ca in ultima perioada bisericile crestin-ortodoxe au fost tintele mai multor atacuri teroriste. Bisericile au fost impanzite de politisti, enoriasii au spus ca s-au rugat pentru pace.

“Ii doresc Egiptului si tuturor tarilor pace si fie ca Dumnezeu sa ne fereasca de terorism si de ceea ce ar putea sa ne faca rau.”

Crestinii din Serbia sarbatoresc Craciunul intr-un mod mai neobisnuit. Dupa slujba de la biserica, localnicii dau foc unui morman de crengi uscate de stejar pentru a-i ura bun venit lui Isus Hristos pe pamant.