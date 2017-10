Slujbe si ceremonii de comemorare ale victimelor de la Las Vegas au avut loc in numeroase orase americane. Mii de oameni au incercat sa gaseasc familiile decedatilor pentru a le da o mana de ajutor. Atacatorul si-a planificat minutio atacul - VIDEO

De la o suta de metri inaltime, atacatorul a inceput sa traga in miile de oameni, fugind cand la o fereastra, cand la alta, explica politia. El si-a modificat armele, astfel incat sa functioneze precum cele automate, pentru a nimeri intr-un numar cat mai mare de oameni.

Acestea sunt primele imagini surprinse in camera lui Paddock, din care se vede podeaua plina de pusti si gloante. Mai mult, atacatorul a instalat camere video pe holurile hotelului, pentru a vedea cand mascatii vor ajunge la el.

“Doua camere au fost instalate pentru a vedea cum fortele de ordine ori agentii de securitate se apropie de camera lui. O alta camera a fost instalata in usa, pentru a vedea holul.“

Mascatii l-au gasit pe atacator in 72 de minute. Politia americana a facut publice imaginile video surprinse de camerele de corp ale agentilor. Din filmulet se vede cum Paddock trage direct intr-un grup de politisti.

“Culcati-va! Fugiti de acolo! Plecati de acolo. Se impusca in acea directie! Plecati de acolo! “

In imagini a mai fost surprins momentul cand mai multi politisti s-au aruncat asupra civililor transformandu-se in scuturi umane, iar un alt agent l-a acoperit pe un barbat baut, ca sa-l apere de gloante. Paddock a tras in oameni timp de 11 minute, cu pauza de cateva secunde. In urma tragediei, 59 de oameni au murit si alti 527 au fost raniti.

Americani din diferite colturi ale tarii incearca sa ia legatura cu familiile indurerate, pentru a le ajuta. In multe orase, dimineata a inceput cu slujbe si ceremonii de comemorare, unde oamenii au depus flori si au aprins lumanari.