Snoop Dogg, noul erou al americanilor. L-a injurat pe Donald Trump in fata Casei Albe

La un moment dat, rapperul trece pe lângă Casa Albă şi îl înjură pe Trump.

Ulterior, Snoop îşi roagă şoferul să oprească şi să îl lase să coboare din maşină, dar şoferul precizează că nu poate parca în faţa Casei Albe.

Într-un alt filmuleţ, Snoop stă pe o bancă în faţa Casei Albe, fumând un blunt, şi îl înjură, din nou, pe Trump.

Cum era de aşteptat, comentariile au început să curgă imediat. Majoritatea fanilor lui Snoop l-au lăudat pentru curajul de a publica filmuleţele.

Altfel, Snoop Doog e foarte activ în ultima perioadă. El a anunţat recent o colaborare cu Eminem şi a publicat, în luna octombrie a acestui an, o colecţie de reţete gastonomice, "From Crook to Cook” (n.r. "De la găinar la Bucătar").

Cartea are 50 de reţete din „colecţia personală” a artistului, iar reprezentanţii editurii au precizat că potenţialii cumpărători pot să o folosească liniştiţi pentru că printre ingredientele reţetelor lui Snoop nu se numără şi canabisul.

Snoop, renumit pentru pasiunea sa pentru marijuana şi trabucuri, a mai lansat şi în 2012 o carte intitulată "Rolling Words", ale cărei pagini erau fabricate din foiţe pentru rulat ţigarete cu marijuana.