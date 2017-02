Sofer roman prins depasind viteza de 4 ori intr-o zi, pe acelasi drum, in Neamt. Cu ce amenda s-a ales

Barbatul a fost amendat pentru fiecare abatere in parte cu 1.305 ron, iar permisul auto i-a fost retinut pe o perioada de un an, relateaza news.ro.

In doua dintre cazuri, soferul a mers prin localitate cu 130 de kilometri pe ora si in afara localitatii cu 215 kilometri pe ora.

Pe langa faptul ca a fost amendat, in total, cu 5.220 ron, soferului i-a fost retinut permisul de conducere auto pentru trei luni, la fiecare abatere savarsita.

Barbatul, de 43 de ani, din Dorohoi, a fost inregistrat de aparatul radar, pe DN2, in judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 126 km/h, in localitatea Horia, cu 126 km/h, in afara localitatii Horia, cu 215 km/h, in afara localitatii Secuienii Noi si cu viteza de 130 km/h, in localitatea Secuienii Noi, precizeaza politistii.