Sofer roman de TIR, erou in Germania dupa ce a salvat viata a doua tinere: "Il cautam pe ingerul nostru pazitor" - FOTO

Totul s-a întâmplat, ieri după-amiază, pe autostrada 62, în zona oraşului Landstuhl din Germania.

Natalie Müller (39 de ani) se afla la volanul unui SUV marca Jeep, împreună cu cea mai bună prietenă, Claudia Priem, şi mergea către o fermă, acolo unde urma să lase doi coi, care se aflau într-o rulotă tractată de maşină.

La un moment dat, imediat după ce au trecut de un tunel, tinerele au observat că din compartimentul motor ieşea frum.

"Am tras imediat pe dreapta şi am văzut că fumul ieşea de sub capotă. Am sunat imediat la Pompieri", a declarat Natalie pentru rheinpfalz.de.

Şofer român de TIR, erou în Germania

Flăcările au cuprins în scurt timp maşina celor două tinere, iar acestea au reuşit să coboare şi să se îndepărteze, însă nu au reuşit să depărteze rulota în care se aflau cei doi cai.

"Am făcut semn celorlalţi şoferi, cerând ajutorul. Mulţi dintre ei nu au oprit şi şi-au văut în continuare de drum. Au oprit totuşi două femei şi un bărbat străin care conducea un camion. Bărbatul a început să strige: Fugiţi! Pericol! Va exploda!", a mai precizat tânăra.

Şoferiţa a povestit cum şoferul român de TIR a intervenit şi a salvat-o pe prietena ei care încerca să intre în maşină pentru a-şi recupera geanta.

Ulterior, a reuşit să deblocheze rulota în care se aflau cei doi cai, a împins-o câţiva metri şi le-a avertizat pe tinere să nu se apropie de maşina care ardea.

După ce le-a salvat pe femeie, dar şi cei doi cai, şoferul român şi-a continuat drumul.

Tânăra a lansat un apel pe Facebook pentru a reuşi să îl găsească pe bărbatul care le-a salvat.

"Acest om ne-a salvat. A trecut pe autostradă şi ne-a împins rulota în câteva secunde. Apoi ne-a avertizat să ne întoarcem la maşină şi a dispărut. Eu şi Claudia am vrea să-i mulţumim personal acestui om. Dacă am putea să-l găsim pe Facebook ar fi grozav!", a scris Natalie Müller în postarea de pe Facebook.