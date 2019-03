Solistul trupei Prodigy, Keith Flint, s-a stins azi dimineata la varsta de 49 de ani. El a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Marea Britanie, iar cauza decesului nu este clara - VIDEO

Politistii britanici au anuntat ca au fost alertati de o persoana, care era ingrijorata pentru starea artistului. Ajunsi la fata locului, oamenii legii l-au gasit fara suflare pe muzician.

Autoritatile spun ca nu este clar deocamdata din ce cauza a murit acesta. Keith Flint s-a nascut la Londra si s-a mutat apoi la Braintree, unde l-a cunoscut pe Liam Howlett, alaturi de care, la inceputul anilor '90, a fondat trupa The Prodigy.

Initial, Keith Flint era doar dansator in trupa, insa a debutat ca solist cu piesa Firestarter, melodie care a adus faima trupei The Prodigy.

Formatia engleza de muzica electronica s-a remarcat si prin alte melodii, precum Breath, No Good, Out of Space sau Vodoo People. Flint a devenit o figura simbolica in muzica britanica datorita spectacolelor sale pline de energie, dar si tunsorilor extravagante.