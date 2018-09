Solutia autoritatilor din Mexic, care nu mai au unde sa depoziteze cadavrele

O astfel de remorcă, încărcată cu 100 de cadavre, i-a revoltat pe locuitorii regiunii Jalisco, care s-au plâns din cauza mirosului, relatează BBC.

”Sunt mulţi copii în acest cartier şi ne-ar putea îmbolnăvi”, a spus un localnic.

Autorităţile locale spun că sunt în căutarea unor soluţii pe termen lung, în contextul în care legile din Mexic interzic incinerarea persoanelor decedate în urma violenţelor, arată sursa citată.

This is horrible. 100 corpses in a refrigerated truck trailer, because they ran out of mortuary space... but they're decomposing and the whole village can smell it.



That must be how @TheWalkingDead smells.https://t.co/tRR2EjxBSl