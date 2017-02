Sondajele ii ofera sanse mari in cursa pentru fotoliul de presedinte in Franta, insa Marine Le Pen este contestata in strada: Mii de oameni au protestat impotriva candidaturii sale - VIDEO

Mai sunt doua luni pana cand francezii isi vor alege un nou presedinte. Pana atunci insa, oamenii ies in strada pentru a protesta impotriva unor candidati. Mitingul de aseara din orasul Nantes, de exemplu, a fost impotriva candidatei Frontului National, Marine Le Pen. In jur de doua mii de persoane au participat la manifestatia, care a inceput pasnic, dar s-a incheiat cu batai.

Sticle incendiare si pietre au fost aruncate in scutieri. Manifestantii furiosi au incercat sa strice vitrinele magazinelor si sediile unor banci, atunci politia a intervenit in forta. Oamenii legii au avut nevoie de aproape cinci ore pentru a calma spiritele. Mai multe persoane au fost retinute, iar 13 agenti au fost raniti. Marine Le Pen pledeaza pentru o relatie buna cu Rusia si Statele Unite, iar in unele interviuri a spus ca Franta trebuie sa se desparta de Uniunea Europeana. Alegerile in Franta vor avea loc in doua tururi: pe 23 aprilie, iar apoi pe sapte mai.

Sondajele arata ca Le Pen ar putea trece de primul tur, insa ar avea mai putine sanse in al doilea.