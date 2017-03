Sotia teroristului de la Londra a condamnat atacul si s-a declarat "intristata si socata"

Rohey Hydara, sotia lui Khalid Masood, a transmis „condoleante familiilor victimelor care au murit” si le doreste „o recuperare rapida pentru toti cei raniti”, se arata intr-un comunicat publicat marti de Politia din Londra.

“As vrea sa cer intimitate pentru familia noastra, in special pentru copii, in aceasta perioada dificila”, a adaugat ea.

Politia crede ca Masood, un britanic in varsta de 52 de ani, condamnat pentru violenta si care a petrecut mai multi ani in Arabia Saudita, a actionat singur in atacul de miercuri. Autoritatile incearca sa stabileasca daca alte persoane l-au inspirat sau i-au coordonat actiunile.

Masood a fost ucis de politie, dupa ce a injunghiat un ofiter.