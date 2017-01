Sotia unui candidat la presedintia Frantei, acuzata ca a luat 500.000 euro de la stat fara sa faca nimic

Francois Fillon este acuzat ca pe cand era parlamentar si-a angajat sotia ca asistent. Doamna Fillon ar fi castigat 500.000 de euro fara sa munceasca.

Este o lovitura de imagine care ar putea spori sansele candidatei dreptei radicale in alegeri. Iar Marine Le Pen, sustine iesirea Frantei din Uniunea Europeana.

Pe vremea cand era parlamentar, Francois Fillon si-a angajat sotia ca asistent. In cei aproape opt ani cat a ocupat aceasta functie, Penelope Fillon a castigat aproape jumatate de milion de euro din fonduri publice.

Insa jurnalistii francezi spun ca nu au gasit dovezi ca doamna Fillon chiar ar fi mers la munca in aceasta perioada. Fillon si-a aparat sotia si, intr-un interviu acordat unei televiziuni franceze, a enumerat sarcinile pe care aceasta le-a indeplinit.

Francois Fillon, candidat republican la alegerile prezidentiale: "Nu exista nici cel mai mic dubiu ca sotia mea chiar a muncit ca asistent. Mi-a corectat discursurile. S-a intalnit cu o groaza de oameni, atunci cand eu eram ocupat. A participat in numele meu la evenimente publice."

Fillon spune ca a trimis documente ce ii sustin spusele procurorilor francezi care au deschis o ancheta preliminara pentru delapidare. O investigatie judiciara va fi inceputa doar daca vor gasi dovezi substantiale.

Scandalul poate slabi sansele lui Fillon de a o infrange in alegeri pe Marine Le Pen. Reprezentanta dreptei radicale are, potrivit unor sondaje, un avans de doua procente in fata candidatului dreptei, in primul tur al alegerilor programat in aprilie.

Le Pen vine cu propuneri radicale, ce ar putea pune in pericol viitorul Uniunii Europene.

Marine le Pen, candidata de extremei drepte la alegerile prezidentiale: "Pentru mine, Uniunea Europeana este un esec. A venit timpul sa oprim experimentul. La inceput, voi cere Uniunii sa redea poporului francez cele patru mari libertati: cea de a ne face singuri legile, suveranitatea asupra teritoriului, asta inseamna ca vom parasi zona Schengen, controlul asupra propriei monede si asupra propriului buget."

Presedinta Frontului National a spus ca, daca va castiga alegerile, va merge sa negocieze la Bruxelles pentru iesirea Frantei din zona euro si din Schengen.

Daca solicitarile nu ii vor fi indeplinite, atunci va merge pe calea aleasa de britanici si va organiza un referendum pentru iesirea Frantei din Uniunea Europeana.