SpaceX trimite in spatiu o racheta care va avea la bord o masina electrica Tesla - VIDEO

”Trei, doi, unu!”

Falcon Heavy a decolat de la o baza spatiala din Florida in ropote de aplauze ale echipei SpaceX. Racheta are o inaltime de 70 de metri si este capabila sa ridice in aer o incarcatura de 64 de tone.

Falcon Heavy a fost propulsata de trei rachete Falcon noua, care s-au desprins de rezervorul principal al rachetei dupa lansare. Doua dintre ele s-au intors pe Pamant, pentru a fi reutilizate.

A treia urma sa aterizeze pe o platforma din Oceanul Atlantic, insa a explodat. Racheta Falcon Heavy nu are echipaj uman la bord, in schimb are o incarcatura neobisnuita, o masina electrica Tesla Roadster produsa tot de Elon Musk, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte si care ar putea calatori in spatiul indepartat miliarde de ani.

In una dintre imagini se vede cum la volanul masinii se afla un manechin imbracat in costum de astronaut, iar pe bordul automobilului scrie 哲u intra in Panica!

Desi lansarea a fost amanata cu doua ore din cauza vantului, Elon Musk s-a declarat multumit de succesul inregistrat de compania SpaceX.

Elon MUSK, FONDATOR SPACEX: ”Sunt foarte mandru de aceasta zi, incredibil de mandru de echipa SpaceX. Ei au facut o treaba incredibila, creand cea mai avansata si cea mai mare racheta din lume.”

Falcon Heavy este cea mai mare si cea mai puternica racheta lansata in spatiu. Ea a fost conceputa sa trimita sateliti pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte.

Mai mult, reprezentantii companiei SpaceX au precizat ca racheta este capabila sa trimita echipaj uman pe Marte. Presedintele Donald Trump i-a felicitat pe cei care au muncit la acest proiect.