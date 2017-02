"Spaima" functionarilor, abuzul in serviciu, transformat in infractiune minora. Dragnea, Oprea si Piedone scapa de dosare

Daca paguba facuta statului nu depaseste 200.000 de lei, sanctiunea va fi administrativa, iar prejudiciul va fi recuperat in instanta civila, dupa ani si ani de procese. Printre cei care aveau dosare penale pentru abuz in serviciu si care scapa de acuzatia penala se numara Liviu Dragnea, Gabriel Oprea si fostul primar Piedone. Mai mult, dosare ca ''Microsoft'' sau ''Despagubiri la ANRP'' trebuie inchise de indata.

Abuzul in serviciu devine infractiune doar daca paguba pe care un functionar public o produce trece de 200.000 de lei, adica in jur de 50.000 de euro.

In cazul in care suma este mai mica, noul articol de lege spune ca angajatul va fi sanctionat administrativ, adica va primi mustrare, o penalizare la salariu sau poate fi concediat.

Cristi Danilet, judecator: "Prejudiciul nu se mai poate recupera decat pe cale civila. Persoanele care sunt vatamate deschid dosar civil, platesc taxa de timbru, expertiza, sa astepte ani de zile pana cand se solutioneaza."

De exemplu, daca un primar pagubeste institutia pe care o conduce, Primaria trebuie sa il dea in judecata, sa plateasca experti contabili care sa probeze prejudiciul, sa aduca martori, iar dupa un proces lung, daca instanta considera ca primarul a gresit, acesta din urma achita paguba.

La categoria "prejudicii sub 200.000 de lei" se incadreaza si presedintele PSD. Trimis in judecata pentru instigare la abuz intr-un dosar alaturi de fosta sotie Bombonica Prodana, Dragnea va primi peste 10 zile o adresa de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca procesul s-a inchis pentru ca nu mai e fapta penala.

"Nu ma ajuta pe mine, personal. Eu am inteles de la DNA ca au o problema cu 15.000 de dosare", spunea Liviu Dragnea in urma cu cateva zile.

Tot pe lista celor care scapa de judecata si o eventuala condamnare penala se numara si Gabriel Oprea. Fostul ministru de interne a pagubit Politia de aproape 100.000 de lei folosind masinile de serviciu ca sa circule rapid prin oras.

Si fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, acuzat ca a permis abuziv functionarea clubului Colectiv, nu mai poate fi judecat, dar nici cei doi pompieri care au verificat clubul si nu au luat masuri cu luni inainte de incendiul in care au ars de vii 64 de oameni.

Abuzul in serviciu va fi pedepsit mai bland ca pana acum. Se reduce pedeaspa de la maximum 7 ani la 3 ani. Efectul pervers este ca multe dosare vor fi inchise, pentru ca scade termenul de prescriptie de la 8 la 5 ani.

Un dosar este celebra afacere "Microsoft", care vizeaza nu mai putin de 9 fosti ministri, iar prejudiciul este de 60 de milioane de euro. Se adauga dosarele ANRP, cele in care functionarii ar fi retrocedat abuziv hectare de teren pagubind statul de sute de milioane de euro.

Ministrul Iordache sustine ordonanta pe care o considera in acrod cu legislatia internationala. Daca sunt nereguli, ele pot fi corectate in Parlament.

"Aceasta OUG va veni in Parlament. Dumneavoastra, comisiile specializate, aveti obligatia sa va aplecati cu maxima urgenta si sa stabiliti daca mai trebuie sau nu mai trebuie facute modificari, pentru ca legile se fac in Parlament si se aplica de catre judecatori si procurori", a spus Florin Iordache.

Articolul privind abuzul in serviciu intra in vigoare in termen de zece zile de la publicarea in monitorul oficial. Pentru ca acesta sa nu produca efecte, este nevoie ca ordonanta de urgenta adoptata sa fie declarata pana atunci neconstitutionala.