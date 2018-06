Spaniolii au parte de temperaturi caniculare, iar pentru a se racori s-au stropit nu cu apa, ci cu vin. Nu este vorba de o distractie de moment, ci de o traditie - VIDEO

Desi suna a risipa, sute de oameni au luat parte la batalia cu vin in inima regiunii viticole Rioja, din Spania. In cateva minute participantii erau stropiti din cap pana in picioare cu vin. Desi bauturile alcoolice sunt interzise minorilor, si cativa copii au luat parte la evenimentul ametitor.

Sarbatoare a inceput cu o parada zgomotoasa pe strazi.

Evenimentul se desfasoara de ziua Sfantului Felices - care inseamna fericit - si care e patronul regiunii. La inceput, oamenii se stropeau cu vin la picnicul de dupa slujba religioasa, oficiata in onoarea sfantului.

In timp insa, traditia s-a transformat intr-o fiesta care atrage oameni din toata lumea.