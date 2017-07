Spaniolii fac haine ecologice din deseuri reciclate din mare: "Castigam bani din pescuit si strans gunoaie din apa"

La trei kilometri de coasta spaniola, pescarii trag la bord prima prada a zilei. Si, din pacate, nu este doar peste.

Siobhan Robbins, corespondent Sky News: "Uitati cat gunoi au adunat numai in plasa asta. E o laba de scafandru, pungi de plastic, un bidon de plastic. Aproximativ 96% din gunoaiele care plutesc in Mediterana sunt din plastic. Problema e ca pestii il ingesteaza si apoi ajungem sa il ingestam noi. Dar acesti pescari, impreuna cu alti aproximativ 2.000 contribuie la transformarea gunoaielor in asa ceva."

Oamenii sorteaza pestele, dar si plasticul.

"Ne castigam traiul de pe urma marii, asa ca trebuie sa o curatam. In loc sa aruncam inapoi gunoaiele cum ar fi mai usor, le separam in saci si dupa-amiaza le aruncam la container", spune un pescar

Pescarii colaboreaza cu un producator de haine ecologice pentru a ridica plasticul din mare si pentru a-l recicla. Depun gunoiul adunat in aceste containere. Si, de aici, deseurile sunt triate, facute bucati si apoi transformate in fibre. Vesmintele obtinute din ele ajung intr-un magazin din Madrid.

"Folosim cam 60 de bidoane de plastic pentru fiecare metru de material. Jacheta asta e facuta din vreo 80-90 de bidoane", explica producatorii.

Firma a tranformat pana acum 30 de milioane de bidoane de plastic reciclate. Insa e doar o picatura intr-un ocean.

In sudul Frantei, in apropierea unui port, 70 de scafandri au lansat in weekend o operatiune de curatare a marii si au gasit obiecte dintre cele mai surprinzatoare.

In Thailanda, o interventie similara a dus la adunarea a 7,5 tone de gunoi intr-o singura zi.