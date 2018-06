Spargerea data de o veverita intr-o masina de politie. Totul a fost filmat de un agent, in Alaska - VIDEO

Veveriţa a ales să dea lovitura în parcarea unei secţii de poliţie. S-a strecurat într-o maşină care avea uşile deschise şi a subtilizat o gogoaşă.



Chiar când se pregătea să o tulească, a fost prinsă în flagrant de unul dintre poliţişti.



Amuzat, acesta a scos telefonul mobil şi a început să filmeze, aşa că veveriţa a rămas cu prada şi a devenit vedetă pe internet.

“THAT’S A STRAIGHT-UP FELONY”: Police in Anchorage are looking for Alaska’s most wanted critter. The crime? A squirrel who stole a police officer’s doughnut. pic.twitter.com/3RNrrpe1A5