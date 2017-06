Spectacol aviatic la Paris. Cele mai noi avioane private si ultimele inovatii ale celor de cursa vor putea fi admirate de catre vizitatori la Salonul Aeronautic - VIDEO

Spectacol aviatic la Paris. Cele mai noi avioane private si ultimele inovatii ale celor de cursa, de toate vor putea admira vizitatorii Salonului Aeronautic ce are loc in capitala Frantei. 200 de mii de profesionisti in domeniu si 150 de mii de curiosi sunt asteptati la expozitia, care se incheie duminica.