Spectacol in timpul sedintei Consiliului de Securitate. Ambasadorul Rusiei al ONU a blocat prin veto un nou proiect de rezolutie si s-a adresat cu un ton agresiv colegului sau britanic - VIDEO

Vladimir SAFRONKOV, VICEAMBASADORUL RUSIEI LA ONU: ”Voi v-aţi speriat, nu mai puteţi dormi din cauza că vom colabora cu Statele Unite. Vă este frică. Faceţi tot posibilul ca această relaţie să fie ruptă. Uite-te la mine, nu-ţi lua privirea. De ce ascunzi ochii?”

Dupa ce a ascultat mai multe acuzatii dure la adresa Moscovei, care sustine regimul sirian, reprezentantul Rusiei la ONU si-a iesit din fire. S-a adresat cu un ton agresiv mai ales ambasadorului britanic, care a spus ca Rusia are o reputatie rea pentru ca sprijina un criminal.

Vladimir SAFRONKOV, VICE-AMBASADORUL RUSIEI LA ONU: ”Astăzi, tu, domnule Rycroft, nu ai vorbit pe ordinea de zi a reuniunii, dar ai insultat Siria, Iran, Turcia şi alte ţări. Domnule preşedinte, vă rugăm să asiguraţi ordinea în timpul şedinţei, dacă cineva este iresponsabil faţă de locul său în Consiliul ONU. Să nu îndrăzneşti să mai insulţi Rusia!”

Discursul inflacarat al reprezentantului Rus a fost agreat de Kremlin, care a spus ca declaratiile facute de Safronkov sunt justificate. Decizia Rusiei de a bloca noul proiect de rezolutie, care condamna atacul chimic de saptamana trecuta din Siria a fost criticat de majoritatea ambasadorilor.

Matthew RYCROFT, AMBASADORUL MB LA ONU: ”Reputaţia şi credibilitatea Rusiei a fost “otrăvită” prin asocierea toxică cu Assad. Ei au ales să fie de partea unui criminal, decât a colegilor internaţionali. Ei au ales partea greşită a istoriei. Cu toate astea, nu este prea târziu pentru Rusia să-şi schimbe poziţia.”

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU: ”Ne dorim ca Rusia să îşi foloseacă influenţa asupra regimului Assad pentru a opri nebunia şi cruzimea pe care o vedem în fiecare zi.”

Rezolutia a fost prezentata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta. Daca ar fi trecut, urma sa aiba loc o investigatie pe teren de catre Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice. Guvernul sirian ar fi fost obligat sa ofere informatii militare din ziua atacului, precum si acces la bazele aeriene.

Reprezentantul Rusiei si-a justificat decizia, spunand ca cei care au initiat rezolutia au gasit vinovatii de atac inainte de a fi inceputa o investigatie. Aceasta este a opta oara cand Rusia isi apara aliatul in Consiliul de Securitate. Peste 80 de persoane si-au pierdut viata in urma atacului chimic in Idlib.

Occidentul crede ca totul a fost organizat de regimul Sirian si ca Rusia, probabil, stia de acest plan. Moscova neaga ca este implicata. A doua zi, Statele Unite au bombardat o baza militara siriana, de unde se presupune ca a fost lansat atacul chimic.