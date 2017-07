Spectacol pe cer in apropiere de Moscova. Salonul Aeronautic si-a deschis usile pentru publicul larg - VIDEO

Toate privirile celor care au mers aseara si astazi la aerodromul Jukovski de langa Moscova au fost atintite spre cer. Peste o suta de aparate de zbor au facut un show aerian de exceptie. Bombardierele MIG-35 si-au aratat forta.

Si-au demonstrat profesionalismul si pilotii care au condus avioanele de lupta SU-30 si SU-35, care au intrat in serviciul aviatiei militare ruse in 2015. Aceste aparate sunt folosite si in Siria. In cazul elicopterelor, au fost prezentate ultimele productii rusesti in domeniu. Vedete la acest capitol au fost elicopterele MI-28N.

Presa rusa scrie ca doar ieri la Salon au venit peste 80 de mii de oameni, un numar record.

”Am venit să admirăm avioanele. Avem nevoie de emoţii noi.”

”Suntem fericiţi că aviaţia noastră se dezvoltă şi va deveni una dintre cele mai bune din lume.”

In cateva ore, entuziasmul oamenilor a mai scazut din cauza ploii, care a alungat din vizitatori.





Evenimentul s-a deschis inca de marti pentru jurnalisti si specialistii in domeniu. La el s-au inscris peste 600 de companii din Rusia, dar si din alte tari. Salonul Aeronautic din Rusia este organizat o data la 2 ani.