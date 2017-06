"Spiderman" a cucerit noi inaltimi. Alain Robert s-a catarat pe cea mai inalta cladire din Barcelona, fara echipament de siguranta - VIDEO

Francezul si-a montat o camera video pe casca pentru a filma intreaga aventura. In varsta de 54 de ani, barbatul a decis sa se catare pe hotelul Melia Sky din Barcelona fara franghii sau alte dispozitive de siguranta. Sub privirile uimite a zeci de persoane, Alaian Robert a escaladat cladirea de 116 etaje in doar 20 de minute.

Pe acoperis, barbatul a fost asteptat de politisti, care l-au luat la intrebari. Dar, dupa ce i-au verificat actele, l-au lasat sa plece. Alain Robert, cunoscut ca “Omul paianjen” a escaladat, fara echipament de siguranta, peste o suta de cladiri inalte din marile orase ale lumii. Printre ele turnul Burj Khalifa si turnul Eiffel.