Spiritul Craciunului se simte la Londra, unde a inceput targul anual al sarbatorilor de iarna. Cum ne decoram bradul si casa anul acesta - VIDE

La targul de Craciun, deschis la Londra, sunt prezentate cele mai noi tendinte in materie de decoratiuni festive. Iar in acest an se cauta produse facute manual si inspirate din diferite culturi. La un stand se gasesc globuri in forma de animale sau replic unui palat oriental.

”Imi place tot ce e colorat aprins. Doar Craciunul e despre bucurie si culoare, nu?”

La alt stand sunt expuse calendare din lemn care arata cate zile au mai ramas pana la Craciun. Fiecare este reprezentata de un sertaras in care se pot pune dulciuri sau jucarii. Populare sunt si decoratiunile cu tema britanica. De exemplu niste busturi in miniatura ale reginei sau mini statuete ale cainilor ei - toate sunt create de o poloneza stabilita in Marea Britanie.

Ania ZANKOWSKA, REPREZENTANTA UNEI FIRME: ”E un omagiu pentru Marea Britanie. Am venit aici pentru o vacanta scurta si m-am indragostit nebuneste de tara si de Londra, iar mama n-a putut sa ma mai duca inapoi in Polonia.”

La mare cautare sunt si felicitarile 3D, care sunt taiate cu laserul. Realizarea uneia poate dura si pana la sase saptamani.

David FALKNER, REPREZENTATUL UNEI FIRME: ”Ne gandim la design, ne imaginam cum ar arata din toate unghiurile posibile si apoi le facem in asa fel incat sa se plieze, iar felicitarea sa se inchida perfect.”

Targul va fi deschis pana duminica.