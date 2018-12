Spiritul sarbatorilor de iarna cuprinde incet-incet continentul european. La Roma s-au aprins luminitele din pomul de Craciun - VIDEO

Spiritul sarbatorilor de iarna cuprinde incet-incet continentul european. Aseara la Roma s-au aprins luminitele din pomul de Craciun, iar intr-un oras medieval din centrul Italiei a fost inaugurat, pentru al treizeci si optulea an la rand, un brad intrat in Cartea Recordurilor. In Germania, la cel mai vechi targ de Craciun din lume, a avut loc parada unei prajituri traditionale uriase.