Stare de urgenta in Bolivia din cauza invaziei de...lacuste. Insectele distrug mii de hectare de terenuri agricole - VIDEO

Roiurile de lacuste au devenit un fenomen obisnuit in Bolivia. Pentru prima data, acestea au aparut acum 2 saptamani, iar de atunci numarul insectelor a crescut de zeci de ori. Problema este ca in urma lor au de suferit terenurile agricole, in special culturile de porumb.

"Oamenii sunt foarte speriaţi din cauza lăcustelor. Aceste insecte au provocat multe pierderi. "

Cel mai mult a fost afectat orasul Santa Cruz, unde 80 la suta din culturi au fost distruse. Acolo, autoritatile au incercat sa nimiceasca insectele prin incendierea terenurilor, dar si prin stropirea cu substante chimice, atat de la sol, cat si din elicoptere. Presedintele bolivian a anuntat ca va aloca 700 de mii de dolari, pentru a stopa invazia de lacuste.