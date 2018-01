Stare de urgenta in capitala Paraguayului, din cauza inundatiilor abundente, care au facut ca 20 de mii de oameni sa-si paraseasca locuintele. Multi localnici duc lipsa de apa si alimente - VIDEO

De cateva saptamani ploile nu mai contenesc in Paraguay, iar in capitala tarii este stare de urgenta, care va fi in vigoare o luna. Situatia a devenit si mai grava dupa ce raul Paraguay a iesit din matca. Autoritatile vorbesc despre inundatii catastrofale.

In unele locuri apa are cativa metri adancime. Multe case care se aflau in apropierea raului au fost complet distruse, astfel numeroase familii au ramas pe drumuri. Primaria sustine ca va oferi apa si produse alimentare pentru persoanele afectate, iar pentru cei care nu vor avea unde innopta vor fi instalate corturi in locuri sigure.

Potrivit presei locale acestea sunt unele dintre cele mai puternice inundatii inregistrate in aceasta tara. Pana acum nu au fost anuntate victimie si nici oferite informatii despre pagube materiale.