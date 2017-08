Stare de urgenta in Charlottesville: 3 morti si 20 de raniti. Reactia lui Donald Trump dupa atac - FOTO

O femeie de 32 de ani a fost ucisa si aproximativ 20 de oameni au fost raniti dupa ce o masina a intrat cu viteza intr-un grup de protestatari de stanga in Charlottesville. Alte cateva zeci de persoane au fost ranite in batai intre manifestanti de extrema-dreapta si antifascisti. Si, ca si cum nu era de ajuns, un elicopter al politiei care supraveghea protestele s-a prabusit, luand alte doua vieti.O masina a intrat deliberat in multimea de manifestanti de stanga adunata pe o strada ingusta.

Potrivit imaginilor filmate de amatori, masina sport s-a indreptat cu viteza spre multime si a lovit violent din spate o decapotabila. Cateva zeci de manifestanti, care mergeau pe langa masini, au fost raniti.Apoi, vehiculul sport a dat cu viteza inapoi si a lovit alti oameni. In panica generala, unii s-au luat dupa masina, altii s-au asigurat ca ii fotografiaza numarul de inmatriculare. Soferul, un tanar de 20 de ani, a fost prins imediat, iar politia a anuntat ca ancheteza incidentul drept omor.

Acesta a fost punctul culminant al unei demonstratii care a transformat Charlottesville - un oras din Virginia cu nici 50.000 de locuitori - in fata prapastiei adanci care ii desparte pe multi americani si a neputintei de a dialoga cu tabara adversa.Suspectul despre care se crede ca ar avea legaturi cu accidentul de masina a fost identificat ca James Alex Fields Jr, in varsta de 20 de ani, originar din Ohio.

Suspectul este acuzat de tentativa de omor, vatamarea intentionata si incapacitatea de-a opri producerea accidentului, noteaza CNN.Agitatia a inceput cu un anuntat mars al asa-numitei ”dreptei alternative”, din care fac parte adepti ai suprematiei albilor si miscari anti-imigratie. Constiente ca lucrurile pot scapa de sub control, autoritatile au declarat stare de urgenta in oras si au interzis manifestatia.

Insa demonstrantii apucasera sa se adune, cu svastici, steaguri confederate sau in uniforme paramilitare. Intre timp, au venit si cei care se autointituleaza antifascisti. Apoi, n-a durat mult si au aparut ciocnirile intre cele doua grupuri, pe care politia nu a reusit sa le impiedice.

Dupa aceasta serie dramatica de evenimente, presedintele Donald Trump a avut mai intai o reactie pe Twitter, apoi a iesit in fata jurnalistilor si a dat citire unei declaratii care s-a dorit impaciuitoare.“Indiferent de culoare, crez, religie sau partid politic, toti suntem mai intai americani. Trebuie sa ne iubim si sa ne respectam unii pe altii, sa ne pretuim istoria si viitorul comun. E foarte important. Trebuie sa ne respectam unii pe ceilalti”, a declarat imediat dupa evenimente Donald Trump.

Pe retelele de socializare, el a fost insa acuzat ca este responsabil pentru climatul de intoleranta din tara. De altfel, Donald Trump a condamnat violentele comise de toate partile, refuzand sa nominalizeze ”dreapta alternativa”, care l-a sustinut in campanie. Presa i-a reprosat si ca, inainte de a face apel la unitate, s-a laudat cu locurile de munca nou create de administratia sa.

„Urmam indeaproape evenimentele teribile care s-au desfasurat in Charlottesville, Virginia. Condamnam cu tarie aceasta manifestare flagranta a urii, bigotriei si violentei din mai multe parti. Va fi o perioada lunga pentru tara noasta - nu pentru Donald Trump, nu pentru Barack Obama. S-a intamplat acum mult timp. Nu isi are locul in America”, este cel de-al doilea mesaj transmis de presedintele american.