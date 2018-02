Stare de urgenta in sudul Boliviei. Peste 50 de mii de persoane au fost afectate de inundatii masive produse in urma unui record de precipitatii - VIDEO

Autoritatile locale au declarat stare de urgenta in trei regiuni din sudul Boliviei, in conditiile in care peste 100 de locuinte si peste 12 mii de hectare de culturi agricole au fost distruse complet.

Cu o forta devastatoare, apele au venit pe neprins de veste asa ca oamenii au fost luati pe sus de valuri. Teliviziunile locale au publicat imagini cu localnici care incearca cu disperare sa se salveze atat pe ei cat si animalele lor.

Ploile torentiale afecteaza Bolivia de o saptamana, dar in ultimele zile s-a inregistrat un record de precipitatii. In orasul Yacuiba au cazut aproape 200 de litri de apa pe metru patrat in 24 de ore, in conditiile in care precedentul record era de 178 de litri pe metru patrat in 1985.