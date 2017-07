Stare de urgenta in trei orase din Noua Zeelanda, dupa o furtuna violenta. Ploile torentiale au inundat strazi si sute de gospodarii - VIDEO

Coasta de est a insulei a fost lovita inca acum trei zile de o furtuna puternica. Ploile nu au contenit, asa ca raurile au iesit din matca. In cateva ore, localnicii s-au trezit cu apa in case. Inundate au fost numeroase strazi si magazine, iar suvoaiele au provocat si alunecari de teren.

”În această dimineaţă am avut multe alunecări de teren. Unele locuinţe de acolo au fost evacuate.”

Sute de familii au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele, in timp ce autoritatile au decretat stare de urgenta in trei orase. Astazi, salvatorii au anuntat ca apa se retrage si ca mentin situatia sub control, totusi indeamna populatia sa fie vigilenta.





Steve MAY, SALVATOR ”Poate părea că situaţia de urgenţă s-a încheiat, dar sunt case care au fost inundate, oameni care au rămas pe drumuri, străzi şi proprietăţi afectate de ape.”

Mobilizata a fost si armata care a trimis soldati in ajutorul echipelor de interventie.