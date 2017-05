Stare de urgenta in urma inundatiilor grave din Montreal. "Oamenii trebuie evacuati, plang in barci ca niste bebelusi"

De asemenea, inundatiile alimentate de ploile torentiale si de topirea zapezii au afectat aproximativ 1.900 de locuinte din 126 de orase situate in provincia francofona Quebec, transmite BBC.

Peste 1.200 de soldati au fost desfasurati pentru a ajuta la evacuarea sinistratilor din Quebec.

Montreal declares state of emergency as floodwaters risehttps://t.co/0T01XPryts pic.twitter.com/O8qItz9492

— Jaela Bernstien (@jbernstien) May 7, 2017

”Trupele noastre raspund rapid si intr-o maniera profesionista, incepand deja sa furnizeze sprijin critic pentru canadienii afectati de aceste inundatii”, a anuntat ministrul Apararii, Harjit Sajjan.

Autoritatile s-au vazut nevoite sa declare stare de urgenta dupa ce trei diguri au cedat in nordul orasului Montreal.

De asemenea, inundatiile au afectat extrem de puternic localitatea Rigaud, situata la vest de Montreal.

State of emergency declared in Canadian city of Montreal due to flooding caused by torrential rains and melting snow https://t.co/uWrrDyc2T7 pic.twitter.com/tueW2OUjIL

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 8, 2017

In Rigaud, primarul a cerut evacuarea obligatorie a locuitorilor din zonele inundate.

”Oamenii trebuie sa fie evacuati, ii punem in barci si plang ca niste bebelusi. Imi pare rau, dar ei nu sunt in pozitia de a-si decide in acest moment propriul viitor”, a declarat primarul Hans Gruenwald Jr.

#Montreal declares state of emergency, Canada floods continue to rage (VIDEO, PHOTOS) https://t.co/ozEN2qKBnX pic.twitter.com/tXbSCLfKYc

— RT (@RT_com) May 8, 2017

Aceste inundatii nu sunt limitate in provincia Quebec, iar ploile torentiale au creat probleme si in Ontario.

Nivelul apei a ajuns la un nivel record pentru ultimii 24 de ani in lacul Ontarior.

De asemenea, temperaturile ridicate au dus la topirea zapezii, iar inundatii si alunecari de teren sunt asteptate si in Columbia Britanica.

Here's the scene in the middle of a Pierrefonds, Quebec boulevard today, courtesy of CBC Montreal's Jay Turnbull. pic.twitter.com/KShgQovcZ4

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) May 8, 2017

Premierul Justin Trudeau a avut o aparitie neasteptata duminica in oraselul Terrasse-Vaudreuil, unde a ajutat la ridicarea unui dig din saci de nisip in suburbia din Montreal.