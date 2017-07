Stare de urgenta in vestul Canadei. Peste 180 de focare mistuie padurile: sapte mii de oameni, evacuati - VIDEO

Sute de pompieri au fost trimisi sa stinga incendiile de padure izbucnite in provincia Columbia Britanica. Flacarile au cuprins mii de hectare de padure si se extind cu repeziciune din cauza temperaturilor ridicate si a vantului. Pentru ca se apropia amenintator de mai multe localitatii, autoritatile au ordonat evacuarea a circa sapte mii de oameni.

Nimeni nu a fost ranit pana acum. In ajutorul pompierilor au fost trimise si elicoptere. Autoritatile spun ca monitorizeaza situatia, mai ales ca au fost informate de meteorologi ca va fi cald si in zilele urmatoare, astfel incendiile se pot raspandi si in sudul provinciei. Starea de urgenta a fost decretata ultima data in Columbia Britanica in august 2003, tot din cauza incendiilor de padure.