Stare de urgenta intr-un oras din sudul Statelor Unite, din cauza protestelor rasiste. O masina a intrat in multime - VIDEO

UPDATE 21:00 O masina a intrat in plin intr-un grup de contra-manifestanti, in Charlottesville. Cel putin o persoana ar fi fost dusa la spital cu rani grave. Martorii oculari spun ca vehiculul a intrat intr-o coloana formata din cateva sute de protestari.

#BREAKING: I just watched a car plow through dozens of protesters. Extremely heavy injuries #Charlottesville pic.twitter.com/rE8DWUmrfD — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) August 12, 2017

UPDATE 20:45 “Trebuie ca TOTI sa fim uniti si sa condamnam tot ceea ce reprezinta ura. Nu este loc pentru acest tip de violenta in America. Haideti sa fim unitica unul”, a scris presedintele Donald Trump pe contul sau de Twitter, comentand violentele din Charlottesville.

Autoritatile americane au intervenit in forta sambata seara pentru a inabusi primele ciocniri violente de la un mars al suprematiei rasiale din localitatea Charlottesville. Aceste ciocniri violente au loc dupa ce autoritatile locale au declarat stare de urgenta in pitoreasca localitate din Virginia, care este asaltata atat de extrema-dreapta, cat si de contraprotestatari, transmite France Presse.

Mii de persoane sunt asteptate in Charlottesville pentru a demonstra fie pentru sau impotriva ”Uniti Dreapta”, la doar cateva ore dupa ce sute de extremisti de dreapta s-au plimbat cu tortele aprinse si au scandat ”vietile albilor conteaza” in campusul Universitatii din Virginia.Guvernatorul Virginiei, Terry McAuliffe, le-a cerut locuitorilor sa stea departe de marsuri, dar sute de persoane s-au adunat deja de la primele ore ale diminetii in Charlottesville.Autoritatile locale au arestat mai multe persoane dupa ce au declarat ilegala adunarea din parcul Emanciparii. De asemenea, doua persoane au suferit rani superficiale in urma ciocnirilor violente din Charlottesville.